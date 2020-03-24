“鬥牛節”場面盛大而壯觀，是侗族比過年還熱鬧的節日。
看萬畝荷塘的美麗風光，品嘗擁有獨特製作技藝的三川火腿。
春季，張家界原始森林中正不斷上演著關於愛情的故事。
這裡有充滿激情的龍舟賽，斑駁的城墻述説著古老的歷史。
當炙熱的鐵水遇上冰冷的城墻，瞬間迸濺出萬朵鐵花。
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